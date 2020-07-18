У випуску новин за 18 липня станом на 15:00 – у французькому Нанті 18 липня спалахнула масштабна пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла. Ця готична церква є однією з найбільших у всій Франції. Без втрат та поранених, однак з інтенсивними обстрілами. Ворог гатив 18 разів по українських оборонцях на фронті.

Також у випуску новин на 24 каналі: Великій Британії відзначили Тома Мура, який зібрав 33 мільйони фунтів стерлінгів для лікарів під час епідемії коронавірусу. Українське МЗС з'ясовує, чи перебувають українці на захопленому піратами танкері біля берегів Нігерії. За попередньою інформацією власником судна є грецька компанія. Біля станції метро "Шулявська" рвонув невідомий вибуховий пристрій, який був закладений у смітник біля входу у метрополітен.