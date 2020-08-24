У випуску новин за 24 серпня станом на 15:00 – "вільна і незалежна Україна рухається вперед завдяки своїй демократії". Такими словами почав свої привітання нашій державі з нагоди Дня Незалежності Дональд Трамп. Від сьогодні в Україні оновили карантинні зони. До "червоної" потрапили 14 регіонів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Мурал із зображення Петра Франка відкрили на столичній вулиці Авіаконструктора Антонова. Австрія висилає російського посла. Дипломата звинуватили у промисловому шпіонажі і визнали персоною нон ґрата. Олексія Навального швидше за все отруїли. Таке припущення висловив представник німецького уряду Штефен Зіберт.