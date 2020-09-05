У випуску новин за 5 вересня станом на 15:00 – студенти відразу кількох вишів Мінська вийшли на акції в підтримку затриманих напередодні учнів Лінгвістичного університету. Правоохоронці у штатському почали затримувати сьогоднішніх мітингувальників. США нагадали Росії про її зобов'язання за Мінськом-1 в шосту річницю підписання угод.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Мін'юсті придумали як державному "Приватбанку" можна не виплачувати 350 мільйонів доларів братам Суркісам. Понад 60 міст можуть опинитись взимку без опалення. "Нафтогаз" пригрозив, що опалювальний сезон під загрозою зриву. На сайті компанії з'явився перелік 98 компаній теплопостачальників-боржників. Ситуацію в Криму та на Донбасі розглянуть на 75-й сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.