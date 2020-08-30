У випуску новин за 30 серпня станом на 15:00 – у Миколаєві правоохоронці затримали псевдомінера, який повідомив про замінування маршрутки та легковика. Під посольство Білорусі у Києві прийшло кілька десятків людей з національними стягами та плакатами, аби "привітати" з днем народження диктатора.

Також у випуску новин на 24 каналі: У селі Андріївка на Харківщині спалахнули протести проти ромів. Депутат фракції "Слуга народу" Степан Чернявський отримав позитивний результат тесту на COVID-19. На Київщині на карантин закрили пологовий будинок. У однієї з породіль підтвердили зараження коронавірусом. У Китаї під час святкового банкету обвалився дах у приміщенні ресторану.