У випуску новин за 12 червня станом на 16:00 – перша леді Олена Зеленська захворіла на COVID-19. Її тест показав позитивний результат, але у самого президента та дітей – негативний. Для іноземців свої курорти відкриє Єгипет. З 1 липня уряд відновить міжнародне авіасполучення з провінціями, де розташовані популярні Шарм-ель-Шейх та Хургада.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Києві торгово-розважальний центр будували просто на дорозі. Забудовник вже почав демонтаж залізобетонної опори, заявив мер міста Кличко. У Харкові Служба безпеки України оригінально привітала Росію. Просто поряд із будівлею консульства країни-агресора з'явився величезний патріотичний мурал. У Гонконгу люди знову вийшли на протест. Цього разу в пам'ять про події, які трапились минулого року.