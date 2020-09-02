У випуску новин за 2 вересня станом на 16:00 – доходи Держбюджету України за 8 місяців 2020 року впали майже на 4% й не дотягують до плану. Однак самі надходження до скарбниці країни перевищують рівень минулого року. США розглядають нові санкції проти Росії через Білорусь. У Вашингтоні попереджають, що можуть піти на такий крок, якщо Москва почне активне втручання в білоруські події.

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Національний банк виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок. З 1 жовтня цими монетами не можна буде оплачувати товари та послуги.

Мінський суд почав виносити вироки студентам та журналістам, затриманим в День знань у столиці. Всього за даними правозахисної організації "Весна" під варту взяли 95 учасників вчорашніх акцій протесту. Більшість з них 1 вересня відпустили.

На Чернігівщині дружина під час сварки з чоловіком кілька разів вистрілила в нього з мисливської рушниці. Після цього разом із сином відтягла тіло у гараж. Вони скинули його в оглядову яму. Потім зловмисники ретельно залили тіло бетоном. Жінка повідомила до поліції, що її чоловік зник.