У випуску новин за 3 вересня станом на 16:00 – на хабарі у 37 тисяч доларів спіймали начальника оперативного управління ДФС Тернопільщині. Олександр Лукашенко назвав отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального фейком. Президент Білорусі стверджує, що має докази.

Також у випуску новин на 24 каналі: До ліквідації пожеж в Харківській та Луганській областях залучили авіацію, на Харківщині також працюють 2 пожежні поїзди. Верховна рада провалила суперечливі зміни до Виборчого кодексу. Мова йде про дозвіл на проведення соцопитувань в день виборів в тому числі і на непідконтрольних територіях. Печерський районний суд Києва санкціонував примусове списання коштів або арешт майна "Приватбанку" у випадку відмови виплачувати гроші компаніям Суркісів.