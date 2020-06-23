У випуску новин за 23 червня станом на 16:00 – Іран готовий виплатити компенсацію за збитий літак МАУ. За словами очільника МЗС країни Джавада Заріфа, Тегеран готовий вирішувати відповідні юридичні питання. У Нью-Йорку почався другий етап послаблення карантину. Скасування обмежень дозволили за умови дотримання певних правил безпеки. А у Чикаго знову дозволили займатися спортом біля озера Мічиган.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У новонародженої трійні у Мексиці виявили COVID-19. За словами місцевих медиків, це – перший випадок у світі. Батькам вже зробили аналіз на коронавірус, проте його результати поки ще немає.

Після 2 місяців карантину в Токіо відкрився відомий зоопарк "Удено". Щоправда, тепер для того, аби зайти у звіринець, відвідувачам потрібно заздалегідь реєструватися онлайн.

У Німеччині відновлюють карантин. На м'ясопереробній фабриці у місті Гютерсло виявили понад тисячу нових випадків COVID-19. Тож обмеження запроваджують лише в цьому районі.

"Червоний" рівень небезпеки оголосили у двох регіонах України. В Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі. Негода вже забрала життя 3 людей.