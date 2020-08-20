У випуску новин за 20 серпня станом на 16:00 – керівник Медичних сил Збройних Сил України вимагав відкат у розмірі 1 мільйон гривень за тендер із закупівлі захисних масок. В Білорусі відкрили кримінальну справу проти координаційної ради. У заяві йдеться, що координаційну раду створили з метою повалення конституційного ладу, що завдає шкоду національній безпеці Білорусі.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Антимонопольний комітет відкрив справу проти компаній "Форма" та "Укрбуд". У комітеті вважають, що забудовники вступили в тендерну змову в торгах на суму близько 100 мільйонів гривень.

Кількість нових хворих на COVID-19 перетнула психологічну межу. Минулої доби небезпечний діагноз підтвердили у 2 134 людей.

У Європі відреагували на інформацію про ймовірне отруєння Олексія Навального. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель вимагає розслідувати цей інцидент.

СБУ проводить обшуки на Укрзалізниці. Правоохоронці розкрили багатомільйонну схему, йдеться про розтрату 12 мільйонів гривень.