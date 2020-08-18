У випуску новин за 18 серпня станом на 16:00 – Ангела Меркель поговорила телефоном з Володимиром Путіним. Розмова стосувалася ситуації в Білорусі. Лукашенко вручив нагороди силовикам "За бездоганну службу". Медалі отримали 300 силовиків. Серед нагороджених – заступник командувача внутрішніми військами МВС.

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В одній з одеських лікарень відбулось масове звільнення медиків. Хворих на COVID-19 там побільшало, однак не всі співробітники витримують таку напругу й остерігаються високого ризику інфікування.

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