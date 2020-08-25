У випуску новин за 25 серпня станом на 16:00 – Тихановська оголосила мирну революцію в Білорусі. Таку заяву білоруська опозиціонерка зробила перед депутатами в Європарламенті. За її словами, вони не є опозицією, а навпаки представляють більшість. Карантин в Україні продовжать до 1 листопада. Усе через стрімкий ріст нових випадків коронавірусу.

Також у випуску новин на 24 каналі: Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Її стан важкий. Україна може отримати 1,2 мільярда євро кредиту від Європейського Союзу. Для цього Верховна рада ратифікувала відповідний меморандум. Український продакшн випустив документальний фільм про вбивство Павла Шеремета. Кінострічка називається "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати".