У випуску новин за 19 серпня станом на 16:00 – минулої доби в Україні зафіксували новий антирекорд коронавірусу. Лабораторії підтвердили 1967 нових випадків захворювання. 28 пацієнтів померли від ускладнень. У Берліні чоловік спровокував щонайменше 3 серйозні ДТП. Прокуратура каже про ісламістський напад.

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СБУ категорично заперечує участь у так званій вагнерівській спецоперації і заявляє, що жоден співробітник служби не проводив розмов з бойовиками.

У Білорусі співробітників державного телебачення замінюють працівниками Russia Today та фрілансерами. Про такі кадрові зміни розповіли журналісти "Радіо Свобода".

МЗС Норвегії вислало російського дипломата. Сталося це після його зустрічі з завербованим норвезьким громадянином.

Демократична партія США затвердила Джо Байдена кандидатом у президенти. Через пандемію голосування проходило в онлайн-форматі.