У випуску новин за 21 серпня станом на 16:00 – у США та Європі вимагають розслідування отруєння Навального. Радник Трампа з нацбезпеки заявив, що у разі підтвердження причетності влади Росії – відносини між країнами погіршаться. Слідчий комітет Білорусі почав допитувати лідерів координаційної ради та опозиціонерів. Їх допитали за кримінальною справою про спробу повалення державного ладу.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував курс гривні на кінець року. На його думку, курс коливатиметься між 27 – 28 гривень за долар та не вийде за межі 29 гривень.

Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen. За інформацією АМКУ, у 2018 – 2019 роках компанія без об'єктивних причин піднімала ціни на продукцію власного виробництва.

Особиста лікарка Навального відреагувала на висновок Омських медиків. Анастасія Васильєва у твітері написала, що озвучену версію не можна вважати діагнозом.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку. Він подякував колективу САП за співпрацю, перерахував перемоги прокуратури за останні 5 років, проте причину відставки не пояснив.