У випуску новин за 31 серпня станом на 16:00 – країни Балтії ввели санкції проти Лукашенка і білоруських чиновників. Литва, Латвія та Естонія стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після придушення мирних протестів у Білорусі. Верховна Рада після канікул повертається до роботи. Серед основних планів на новий політичний сезон – затвердити держбюджет на 2021 рік.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В анексованому Криму російські силовики затримали 4 кримських татар. Серед них – журналіст Айдер Кадиров, муедзин в мечеті Рідван Умеров, активісти Айдер Аблякімов та Енвер Топчи.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Нацслужби здоров'я став Андрій Віленський. Раніше він був директором Центрального міжрегіонального департаменту відомства.

Низка мобільних операторів запустили 4G інтернет на центральних станціях метро Києва, а також в тунелях між ними. Запустити швидкісний інтернет на всіх станціях планують до кінця 2020 року.

Дональд Трамп заявив, що припинити безлади в містах США, де владу мають демократи, можна лише силовим шляхом. Зокрема, очільник Білого дому розкритикував мера-демократа Портленда.