У випуску новин за 1 вересня станом на 16:00 – Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити скандального суддю Вовка, якого підозрюють у захопленні влади. Члени ВРП підтримали ухвалу одноголосно. Щонайменше троє загиблих та п'ятеро поранених. Такі наслідки теракту на сході Афганістану.

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