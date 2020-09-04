У випуску новин за 4 вересня станом на 16:00 – студентів Мінського лінгвістичного університету затримали прямо в стінах закладу. Напередоді їх помітили на акціях протесту, а зранку вони заспівали в холі вишу "Марсельєзу". Компанія Ілона Маска успішно провела випробування прототипу Starship. Корабель запустили в небо, де він завис на кілька секунд, а потім вдало приземлився на посадкові опори.

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