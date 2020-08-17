У випуску новин за 17 серпня станом на 16:00 – міністр закордонних справ Литви заявив, що військова допомога від Росії буде розцінюватись, як вторгнення в Білорусь. Такі дії РФ можуть знищити останні сліди незалежності Білорусі. Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що відомство співпрацює з ФБР США на основі меморандуму. Це стосується справи "Приватбанку", пов'язаної з Ігорем Коломойським.

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Світлана Тихановська, головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах, записала відеозвернення з Литви. Вона заявила, що готова стати національним лідером.

Мер Умані хоче встановити блокпости, щоб не пустити хасидів до міста. Олександр Цебрій повідомив, що через ситуацію з COVID-19 не можна дозволяти паломництво ортодоксальних євреїв.

В Одесі посилили карантинні обмеження, місто перебуває у жовтій зоні. Відтак наявність масок у громадських будівлях є обов'язковою.