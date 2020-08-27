У випуску новин за 27 серпня станом на 16:00 – сьогодні зранку школярку зґвалтували у вбиральні ресторану McDonalds в самому центрі Чернігова. Підозрюваного чоловіка вже затримала поліція. Міністерство цифрової трансформації представило новий портал – гід з державних послуг. Його основне призначення – надавати в одному місці інформацію про основні адміністративні послуги для українців.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Франції зафіксували рекордний з квітня приріст інфікованих COVID-19. Майже 5 з половиною тисяч людей підхопили коронавірус за останню добу.

Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в намірі анексувати частину Білорусі.

З лікарки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, зняли електронний браслет.

В Україні зареєстрували 112 059 хворих на коронавірус. За минулу добу в країні померло 49 пацієнтів з COVID-19 – це найбільше від початку пандемії. МОЗ визначило три області, які є під загрозою спалаху коронавірусу.