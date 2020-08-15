У випуску новин за 15 серпня станом на 17:00 – США передали засоби захисту від коронавірусу українським держслужбам. Вантаж вартістю у чверть мільйона доларів передали українським поліцейським, прикордонникам та митникам. Судновласник Delfi хотів заборонити евакуацію перекинутого танкера через суд.

Також у випуску новин на 24 каналі: Чорногорія послабила карантин. Дозволили в'їзд громадянам США та ще декількох країн. Попри режим всеосяжного перемир'я бойовики двічі відкривали вогонь в бік українських позицій неподалік Авдіївки. "Недружній крок стосовно України, що може позначитись на наших відносинах" – так у РНБО прокоментували видачу вагнерівцив Росії.