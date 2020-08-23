У випуску новин за 23 серпня станом на 17:00 – у Львові започаткували традицію — щонеділі підіймати Державний прапор на території меморіалу Небесної сотні. У Мінську люди вийшли на марш нової Білорусі. Десятки тисяч білорусів, вимагають відставки чинного президента Олександра Лукашенка та проведення нових виборів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла COVID-19. День державного прапора в Україні традиційно відзначають у переддень Дня народження держави. Україна потрапила в першість країн за кількістю хворих на COVID-19.