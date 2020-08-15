Випуск новин за 15:00: Розмова Лукашенка з Путіним. Послаблення карантину в Чорногорії
У випуску новин за 15 серпня станом на 15:00 – Олександр Лукашенко поговорив телефоном із Володимиром Путіним. Про це повідомляє білоруське ЗМІ "Наша Нива". Чорногорія послабила карантин. Дозволили в'їзд громадянам США та ще декількох країн.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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