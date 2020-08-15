У випуску новин за 15 серпня станом на 15:00 – Олександр Лукашенко поговорив телефоном із Володимиром Путіним. Про це повідомляє білоруське ЗМІ "Наша Нива". Чорногорія послабила карантин. Дозволили в'їзд громадянам США та ще декількох країн.

Також у випуску новин на 24 каналі:

До підтримки чесних виборів та протестувальників у Білорусі доєднались і українські актори. Вони закликали владу припинити насильство проти свого ж народу.

В РНБО видачу вагнерівців Росї назвали не дружнім кроком стосовно України, що може позначитись на відносинах.

Ситуація на Буковині погіршується через COVID-19. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Фейсбук.