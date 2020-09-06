У випуску новин за 6 вересня станом на 17:00 – спостережна місія ОБСЄ спростувала закиди Дениса Пушиліна про те, що українські військові начебто збудували нові укріплення поблизу населеного пункту Шуми на Донеччині.Лікарям підвищать зарплати вже з вересня. Для цього з держбюджету виділили майже 6 мільйонів гривень. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Дата зустрічі радників "нормандської четвірки" вже визначена. Втім поки вирішили її не називати. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Німеччина може змінити своє ставлення до будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Олексія Навального. Таке заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

В Одесі розпочався останній етап підняття затонулого танкера Delfi. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

9-річний хлопчик кілька тижнів мешкав у парку Одеси просто неба. Дорослі, які його виховували, втратили роботу та житло, тож переселилися на вулицю.