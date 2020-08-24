У випуску новин за 24 серпня станом на 17:00 – Філіппіни сколихнули одразу 2 теракти. Під час вибухів загинуло щонайменше 14 осіб, понад 70 людей отримали поранення. Представник німецького уряду припустив, що Олексія Навального отруїли. Напередодні засновник благодійної організації Яка Бізіль завив, що той ще 1 або 2 місяці буде недієздатним.

Також у випуску новин на 24 каналі: Дональд Трамп привітав Україну з нагоди Дня Незалежності. "Вільна і незалежна Україна рухається вперед завдяки своїй демократії", – сказав він. Нормандська четвірка збереться 28 серпня. Цього разу – на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Минулої доби у лабораторіях виявили 1 799 нових випадків COVID-19. Тільки 289 людей одужали, 22 пацієнти померли від ускладнень. В Україні оновили карантинні зони. До "червоної" потрапили 14 регіонів, зокрема: Чернівці, Тернопіль, Коломия, Тисменицький район Івано-Франківщини та місто Острог Рівненської області.