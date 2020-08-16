У випуску новин за 16 серпня станом на 17:00 – у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей досі перебувають 235 українців. Питання звільнення громадян України вирішують на міжнародному рівні. Після повернення до Російської Федерації затримані у Білорусі вагнерівці, заявили, що насправді прямували до Лівії і Сирії. І начебто навіть не здогадувалися про вибори.

Також у випуску новин на 24 каналі: Лукашенко вже вдруге за вихідні подзвонив Владіміру Путіну. Про це повідомляє пресслужба білоруського президента. У Республіці Білорусь сьогодні проходить марш Свободи. Це наймасштабніша акція протесту в історії країни. Останньої доби на коронавірус в Україні захворіло 1637 людей. При цьому, за цей же час 392 пацієнти одужали, а 24 – померли від ускладнень.