У випуску новин за 22 серпня станом на 17:00 – на Луганщині пройшли масштабні навчання резервних підрозділів об'єднаних сил. Авіація, інженерні війська, танкісти, десантники і піхотинці з різних куточків України мали швидко налагодити співпрацю для здобуття єдиної мети. Від імені Світлани Тихановської адвокат кандидатки в президент подав скаргу до суду про визнання виборів недійсними.

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