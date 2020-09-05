У випуску новин за 5 вересня станом на 17:00 – у 91-річного Філарета діагностували запалення легенів. Напередодні у патріарха Православної церкви України виявили COVID-19. Деталі не розголошують, втім повідомили, що нині він у лікарні. У Коломиї легкове авто зіткнулося із фурою – 4 людей загинули.

Також у випуску новин на 24 каналі: Тернопіль та Івано-Франківськ подали до суду через перенесення їх до червоної епідзони. У Пентагоні пояснили причину появи американських бомбардувальників поряд з анексованим Кримом. Адвокат Джеррі Скіннер, який представляє родичів жертв катастрофи, заявив, що Росія навмисно збила літак рейсу МН17.