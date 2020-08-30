У випуску новин за 30 серпня станом на 17:00 – партія "Слуга народу" сьогодні зібралася на перший етап з'їзду. Однак відбувся він у закритому режимі – без журналістів. Військового з Франції звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Підполковник сухопутних військ проходив службу на базі НАТО в Італії. Він збирав документи високої секретності та передавав їх російським спецслужбам.

Також у випуску новин на 24 каналі: Нове неолітичне поселення знайшли неподалік Тбілісі. За оцінкою археологів, йому понад 8 тисяч років. У Китаї, під час святкового банкету обвалився дах ресторану – 29 людей загинули та майже 30 отримали поранення. Протести проти ромів спалахнули у селі Андріївка на Харківщині. Люди постали проти ромської громади і вимагали аби та пішли геть із села.