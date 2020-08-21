У випуску новин за 21 серпня станом на 18:00 – дружина Олексія Навального вимагає від Володимира Путіна дозволу на транспортування її чоловіка до Берліна. Олексія Навального хочуть лікувати саме за кордоном. Європейський Союз вимагає закрити кримінальну справу проти нового опозиційного органу, створеного цього тижня. Йдеться про Координаційну раду.

Також у випуску новин на 24 каналі:

7-річний син Володимира Зеленського перехворів на COVID-19. Глава держави поділився, що його дружина перенесла хворобу важче, ніж син.

Антимонопольний комітет звинувачує корпорацію ROSHEN у тому, що вона не має жодного стосунку до виробництва патоки і зловживала монопольним становищем на цьому ринку.

У Росії люди влаштували пікет на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Щонайменше 6 учасників затримали правоохоронці.

У США та Європі вимагають від Росії розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.