У випуску новин за 25 серпня станом на 18:00 – Верховна Рада доручила Кабміну провести конкурс на найкращий ескіз Великого Державного Герба України. Ініціювали законопроєкт нардепи від "Слуги народу". На Донбасі підірвалися двоє українських військових. Їх оперативно шпиталізували.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Зустріч радників Нормандської четвірки, яка мала б відбутися 28 серпня, скасували. Про це повідомили в Офісі Президента України. Мовляв, усе через термінове відрядження представника Франції.

Карантин в Україні продовжать до 1 листопада через стрімкий ріст нових випадків коронавірусу.

Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Її стан важкий.

Україна може отримати 1,2 мільярда євро кредиту від Європейського Союзу. Для цього Верховна рада ратифікувала відповідний меморандум.