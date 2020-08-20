У випуску новин за 20 серпня станом на 18:00 – Тристороння контактна група погодила нові ділянки розведення сил на Донбасі. Безпекова підгрупа досягнула домовленості щодо 20 ділянок розмінування. Демократична партія США затвердила Джо Байдена кандидатом у президенти. Через пандемію голосування проходило в онлайн-форматі.

Також у випуску новин на 24 каналі: Керівник Медичних сил Збройних Сил України вимагав відкат у розмірі 1 мільйон гривень за тендер із закупівлі захисних масок. СБУ проводить обшуки на Укрзалізниці. Правоохоронці розкрили багатомільйонну схему, йдеться про розтрату 12 мільйонів гривень. У Кремлі відреагували на отруєння Олексія Навального. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков побажав опозиціонеру скорішого одужання Ситуація з COVID-19 в Україні стрімко погіршується. Протягом останніх 2 тижнів у 17 регіонах країни і столиці перевищується граничне значення "12 хворих на 100 тисяч населення".