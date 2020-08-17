У випуску новин за 16 серпня станом на 18:00 – Зеленський надав загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України за особисті заслуги у формуванні культурного простору, вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва та багаторічну плідну творчу, а також громадську діяльність. Відсьогодні в Україні змінився поділ на карантинні зони через поширення коронавірусу.

Також у випуску новин на 24 каналі: Володимир Зеленський провів закриту нараду в офісі президента через загострення ситуації в Білорусі. У Європарламенті не вважають Лукашенка переобраним президентом Білорусі. А голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. у своєму твітері написав, що ЄС підтримує білоруський народ. Водночас, президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС підтримати білорусів. Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що відомство співпрацює з ФБР США на основі меморандуму. Це стосується справи "Приватбанку", пов'язаної з Ігорем Коломойським. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів за яких обставин в Україні можуть перенести проведення місцевих виборів.За його словами, це питання розглядатимуть, якщо понад 50% території країни опиниться в червоній карантинній зоні.