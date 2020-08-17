Випуск новин за 18:00: Посмертне звання Скрябіну. Зміна розподілу карантинних зон
У випуску новин за 16 серпня станом на 18:00 – Зеленський надав загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України за особисті заслуги у формуванні культурного простору, вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва та багаторічну плідну творчу, а також громадську діяльність. Відсьогодні в Україні змінився поділ на карантинні зони через поширення коронавірусу.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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