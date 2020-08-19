У випуску новин за 19 серпня станом на 18:00 – Координаційна рада провела першу пресконференцію. Учасники розповіли про мету – нові вибори і мирну передачу влади. Світлана Тихановська звернулась до лідерів країн Європи. Вона закликала не визнавати результат президентських виборів в Білорусі.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Країни Європейського Союзу узгодили санкції щодо Білорусі. ЄС запровадить персональні обмеження проти осіб, причетних до насильства, репресій та фальсифікацій виборів.

Кількість хворих на коронавірус у Херсонській клінічній лікарні зросла до 30. З них 18 медиків, один працівник медзакладу, п'ятеро пацієнтів лікарні та шестеро їхніх контактних осіб.

Поліція перевірятиме райони, які відмовилися посилювати карантин. Таке доручення правоохоронці отримали сьогодні на засіданні Кабміну.

Всі українські школи перевірять на дотримання правил карантину. Зробити це потрібно до початку навчального року, а тих, до кого не встигнуть завітати, перевірять після першого вересня.