У випуску новин за 31 травня станом на 19:00 – 28-річний Йоахім поїхав на стажування до Іспанії ще 26 травня. Через два дні він вирушив на вечірку в південне місто Кордова, а після цього отримав позитивний результат на COVID-19. Сутички на українсько-угорському кордоні, що на Закарпатті. Водії-перевізники на кілька годин заблокували рух через контрольно-пропускний пункт.

Також у випуску новин на 24 каналі: З 1 червня дитячі садки столиці відновлять роботу. Щоправда, відтепер там діятимуть жорсткі правила: м'які іграшки використовувати заборонили, жодних килимів, а батькам вхід до груп заборонений. Вперше в історії космонавтики приватна компанія вивела людей на орбіту. Вже одинадцятьом підозрюваним у масовій стрілянині у Броварах обрали запобіжні заходи.