У випуску новин за 22 серпня станом на 19:00 –кількість хворих на COVID-19 продовжує зростати. За добу виявиили 2 328 нових випадків інфікування. 657 пацієнтів одужали, а 37 померли від ускладнень. Олександр Лукашенко привів війська в повну бойову готовність на західному кордоні.

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У Києві стартував 49-й кінофестиваль "Молодість". Цьогоріч, через пандемію коронавірусу, він проходитиме у незвичному форматі. Задля нього звели кінотеатр просто неба, аби дотриматись дистанції між глядачами та учасниками.

Від імені Світлани Тихановської подали скаргу до суду про визнання виборів недійсними. До верховного суду звернувся її адвокат.

У Каховському водосховищі на Запоріжжі активно рятують раків від браконьєрів. З їхніх сіток щодня витягають сотні цих мешканців Дніпра і відправляють назад у воду.