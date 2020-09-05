Випуск новин за 19:00: Філатова облили зеленкою. Ймовірні провокації на передовій
У випуску новин за 5 вересня станом на 19:00 – мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Трапилось це на зустрічі з містянами. Самопроголошений ватажок бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін пригрозив відкрити вогонь в бік українських позицій.
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