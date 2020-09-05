У випуску новин за 5 вересня станом на 19:00 – мера Дніпра Бориса Філатова облили зеленкою. Трапилось це на зустрічі з містянами. Самопроголошений ватажок бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін пригрозив відкрити вогонь в бік українських позицій.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Коломиї легкове авто зіткнулося із фурою – 4 людей загинули. В Одесі матір зачинила 3-річного сина у квартирі на декілька днів. У мечеті у передмісті столиці Бангладеш стався вибух. Там вже зафіксували 16 загиблих та майже 40 потерпілих.