У випуску новин за 6 вересня станом на 19:00 – бойовики зірвали перемир'я на Донбасі, є поранений. За минулу добу в лабораторіях країни коронавірус виявили у 2 107 пацієнтів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Поблизу лінії розмежування двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Лікарям підвищать зарплати вже з вересня. Для цього з держбюджету виділили майже 6 мільйонів гривень.

Німеччина може змінити своє ставлення до будівництва "Північного потоку – 2". Все через отруєння Алєксєя Навального.

Півмільйона японців закликали готуватися до можливої евакуації. Усе через потужний тайфун Хайшен, що обрушився на південь країни.