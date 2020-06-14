У випуску новин за 14 червня станом на 19:00 – у Міносвіти заявили, що повернуть гроші абітурієнтам за скасоване пробне ЗНО. Тестування випускники мали б складати 15 та 17 червня. Однак його перенесли в онлайн-режим через несприятливу епідемічну ситуацію. Китай повідомив про 57 нових випадків COVID-19. Це найбільший добовий показник за останні 2 місяці.

Також у випуску новин на 24 каналі: Владислава Мангера, голову Херсонської облради, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, не зможуть примусово доправити в суд через стан здоров'я. Нардеп Микола Тищенко очолив Київську міську організацію "Слуга народу". Обласний осередок очолив депутат Олександр Дубінський. На пропускному пункті "Шегині" сотні людей чекають у черзі, щоб потрапити до Польщі. У Чехії поїзд протаранив пасажирський автобус. У результаті постраждали 10 людей.