Випуск новин за 19:00: Повернення грошей за пробне ЗНО. Новий спалах COVID-19 у Китаї
У випуску новин за 14 червня станом на 19:00 – у Міносвіти заявили, що повернуть гроші абітурієнтам за скасоване пробне ЗНО. Тестування випускники мали б складати 15 та 17 червня. Однак його перенесли в онлайн-режим через несприятливу епідемічну ситуацію. Китай повідомив про 57 нових випадків COVID-19. Це найбільший добовий показник за останні 2 місяці.
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