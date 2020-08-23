У випуску новин за 23 серпня станом на 19:00 – до України прибуде заступник держсекретаря Стівен Біґен. Про це йдеться в офіційному повідомленні посольства США в Україні. Околиці Києва внесли до помаранчевої карантинної зони. Йдеться про Києво-Святошинський район.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Києві 23 серпня на станції метро "Майдан Незалежності" затримали чоловіка, який мав при собі посвідчення так званого "народного ополченця Донбасу". Документи видані окупаційною адміністрацією. У Львові започаткували традицію — щонеділі підіймати Державний прапор на території меморіалу Небесної сотні. На Потьомкінських сходах розгорнули 29 метровий синьо-жовтий стяг.