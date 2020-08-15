У випуску новин за 15 серпня станом на 19:00 – Євросоюз не визнає результати виборів у Білорусі. Зокрема, ЄС розробляє санкції проти відповідальних за фальсифікації та насильства проти населення. На Рівненщині розпочали підготовку до другої хвилі коронавірусу. Там розгортають нові лікарні для пацієнтів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

За добу коронавірус в Україні підтвердили у 1 847 людей. При цьому 633 пацієнти, за цей же час, одужали.

ЗМІ опублікували кадр з моментом вбивства білоруського мітингувальника Олександра Тарайковського. На фото видно що у чоловіка велика кривава пляма на грудях.

Політична партія "Самопоміч" йде на місцеві вибори. Про це повідомили на офіційному сайті політсили.

"Недружній крок щодо України, що може позначитись на наших відносинах" – так у РНБО прокоментували видачу вагнерівцив Росії.