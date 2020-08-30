У випуску новин за 30 серпня станом на 19:00 – Олександр Лукашенко поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Нове неолітичне поселення знайшли неподалік Тбілісі. За оцінкою археологів, йому понад 8 тисяч років.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Миколаєві правоохоронці затримали псевдомінера, який телефоном повідомив про замінування маршрутки та легковика. Військового з Франції звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Підполковник сухопутних військ проходив службу на базі НАТО в Італії. У Китаї, під час святкового банкету обвалився дах ресторану – 29 людей загинули та майже 30 отримали поранення.