У випуску новин за 27 червня станом на 19:00 – на фронті, поблизу Старогнатівки, внаслідок розриву невідомого боєприпасу, постраждали два захисники. Від отриманих множинних осколкових поранень, на жаль, один з них загинув, другий доставлений до лікарні. Працівники готелю для тварин запевняють, чотирилапі у надійних руках. Усі тварини живуть в окремих боксах та мають власний режим.

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США виділили 100 тисяч доларів на подолання наслідків негоди на Заході України. В посольстві США зазначили, що "ці кошти є бажанням підтримати Україну у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою".

Кілька сотень активістів провели акцію "Конопляний марш свободи" на підтримку легалізації медичного канабісу в Україні.

Слухання по суті у справі про збиття літака рейсу МН17 можуть початися у лютому 2021 року.