У випуску новин за 16 серпня станом на 19:00 – спалах коронавірусу у студгуртожитку зафіксували у Запоріжжі. Хворобу виявили у 29 студентів іноземного факультету Запорізького державного медуніверситету. Напружена тиша на передовій зберігається. За добу там не зафіксували жодного обстрілу.

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Після повернення до Російської Федерації затримані у Білорусі вагнерівці, заявили, що насправді прямували до Лівії і Сирії. І начебто навіть не здогадувалися про вибори.

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