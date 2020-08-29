Випуск новин за 19:00: Жіноча хода у Мінську. Рішення КСУ щодо Ситника
У випуску новин за 29 серпня станом на 19:00 – жінки Білорусі вийшли на ходу проти Олександра Лукашенка. Серед учасниць ходи і член опозиційної Координаційної ради Марія Колєснікова. Конституційний суд визнав незаконним кадрове призначення директора НАБУ Артема Ситника.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Офіційний Вашингтон закликав Москву вивести свої війська з Донбасу. Відповідну заяву розмістило посольство США у Києві у своєму твіттері.
У Харкові продовжують обирати запобіжні заходи підозрюваним у розстрілі мікроавтобусу із людьми.
У Борисполі на АЗС молодик викрав чотирирічну дівчинку.