У випуску новин за 23 серпня станом на 9:00 – у переддень Дня Незалежності в Україні відзначають День Державного Прапора. В Києві стяг офіційно підніме президент на урочистій церемонії. У НАТО відповіли на заяви Лукашенка про посилення військ на кордоні. Альянс відкидає звинувачення та називає їх безпідставними.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Києво-Святошинський район внесли до помаранчевої зони карантину. Там мають посилити карантинні заходи. Зокрема, обмежити масові заходи, частково роботу громадського транспорту та бізнесу.

Українські захисники привітали з Днем Державного Прапора. Військовослужбовці записали відеозвернення в якому розповіли, що для них означає синьо-жовтий стяг та побажали усім миру.

Нормандська зустріч відбудеться вже 28 серпня, а участь у ній братимуть радники глав держав-учасниць.

Лукашенко пообіцяв закрити виробництва, на яких страйкують працівники. З такою заявою він звернувся до народу на провладному мітингу у Гродно.