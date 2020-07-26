У випуску новин за 26 липня станом на 9:00 – Техасом пронісся перший у 2020 році атлантичний ураган Ханна. Йому присвоїли найвищу категорію сили. Швидкість вітру всередині сягає 150 кілометрів на годину. У Києві презентували другу частину стрічки про подвиг бійців 93-ї бригади. Документалісти зібрали унікальні кадри про страшні бої, в яких брали участь українські військові.

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