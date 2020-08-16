Випуск новин за 9:00: Спалах COVID-19 в гуртожитку. Кримінальна справа проти Цепкала
У випуску новин за 16 серпня станом на 9:00 – у гуртожитку на Запоріжжі зафіксували спалах COVID-19 у гуртожитку. Хворобу виявили у 29 студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету. Проти незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкала порушили кримінальну справу. Політика нібито підозрюють у хабарництві.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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