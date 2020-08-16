У випуску новин за 16 серпня станом на 9:00 – у гуртожитку на Запоріжжі зафіксували спалах COVID-19 у гуртожитку. Хворобу виявили у 29 студентів іноземного факультету Запорізького державного медичного університету. Проти незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкала порушили кримінальну справу. Політика нібито підозрюють у хабарництві.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Білорусі планує страйкувати найбільше державне медіа. Сотні співробітників готові приєднатися до безстрокового страйку. Лукашенко провів телефонну розмову з Путіним. Президент Росії пообіцяв надати Білорусі всебічну військову допомогу при першому ж запиті. Ветеран АТО в Черкасах відкриє дитячу вітрильну школу.