У випуску новин за 30 травня станом на 9:00 – США виходять з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Першими на наявність COVID-19 перевірять жителів маленьких містечок на заході від Риму. Італійський уряд планує протестувати понад 150 тисяч людей у двох тисячах муніципалітетів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Денис Шмигаль вказав у декларації, що за 2019 рік він отримав понад 3 мільйони гривень від компанії ДТЕК та 230 тисяч гривень, коли працював в Івано-Франківській облдержадміністрації.

У США Люди мітингують у найбільших містах через вбивство афроамериканця поліцейським.

Ще три області готуються до послаблення карантину. Волинь, Закарпаття та Луганщина отримали дозвіл від МОЗ потроху скасовувати обмеження, введенні через коронавірус.