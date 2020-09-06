У випуску новин за 6 вересня станом на 9:00 – сьогодні має відбутись позачергове засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Сході, аби спробувати зберегти певне перемир'я на Донбасі та запобігти зриву домовленостей. Україна й Румунія підписали угоду про військово-технічне співробітництво. Про це повідомило Посольство України в Румунії.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На разі в штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що остання доба минула без провокацій.

Дата зустрічі радників «нормандської четвірки» вже визначена. Втім поки вирішили її не називати. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На Луганщині продовжуються пошуки двох військовослужбовців, які зникли під час ліквідації пожежі, яка напередодні охопила регіон.