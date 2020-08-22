У випуску новин за 22 серпня станом на 9:00 – літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту вилетів до Німеччини. Про це повідомила в Twitter його прессекретар Кіра Ярмиш. Доба на передовій минула без обстрілів та провокацій. Про це заявляє штаб ООС. За їхніми даними на Донецькому та Луганському напрямках протягом 21 серпня зберігався режим тиші.

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