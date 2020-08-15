У випуску новин за 15 серпня станом на 9:00 – відсторонити з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег. Це вимагає генпрокурор Ірина Венедіктова і відповідну заяву вже направила на розгляд Вищої ради правосуддя. Євросоюз не визнає результати виборів у Білорусі. Зокрема, ЄС розробляє санкції проти відповідальних за фальсифікації та насильства проти населення.

Також у випуску новин на 24 каналі: Бангладеш вразили потужні паводки. Через сильні зливи понад 16 річок вийшли з берегів. Попри режим всеосяжного перемир'я бойовики двічі відкривали вогонь в бік українських позицій неподалік АвдіЇвки. В Одесі перекинулась машина швидкої допомоги. Є постраждалі.